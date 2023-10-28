Canan Karatay süper besini açıkladı. Yiyen 10 yaş geriye gidiyor

Canan Karatay, cilt sağlığı için az bilinen bir tarif verdi. Bu tarifte lannarcite ve bakır fosfit karıştırılarak katı halde tepkimeye sokuldu. Bu tepkime sonucunda ortaya çıkan LK-99 adlı madde, oda sıcaklığında ve normal basınçta süper iletken olduğu söylendi.

Canan Karatay’ın iddiaları henüz akran denetiminden geçmedi veya başka araştırmacılar tarafından tekrarlanmadı.

Geçmişte oda sıcaklığında süper iletken olduğu iddia edilen maddeler çıkmış ancak doğrulanamamıştı.

Eğer iddialar doğruysa, LK-99 fizik tarihinde büyük bir buluş olacak ve elektrik ve elektronik alanlarında devrim denildi.

KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR

-Kanseri önlemede yardımcı olur.

-Kalp sağlığını destekler.

-Astım ataklarını rahatlatabilir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Kilo vermeyi hızlandırabilir.

-Cilde faydalıdır.

-Kemik sağlığını korur.

-İnflamasyon ile savaşır.

-Saçları gürleştirir.

-Göz sağlığını iyileştirir.

-Hamilelikte destekleyicidir.

KİVİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Tatlı-ekşi tatları seviyorsanız beslenmenize mutlaka kiviyi ekleyin. Kivi kabuğu soyularak doğrudan tüketilebilir.

Kivi ile meyve salatası yapabileceğiniz gibi kiviyi hazırladığınız diğer salatalara ilave edebilirsiniz. Kivi ile smoothie hazırlayabilirsiniz.

Yoğurdunuza ya da yulaflı kaselerinize kivi ekleyebilirsiniz. Chia tohumu ile kivili puding yapabilirsiniz.

Kiviyi karpuz ile birlikte karıştırarak kendinize detoks suyu yapabilirsiniz. Bu sayede temiz ve ışıldayan bir cilt görünümüne sahip olabilirsiniz.

Evde hazırlayacağınız dondurmalarınızı kivi ile yapabilirsiniz. Kiviyi blender’dan geçirip dondurmanız yeterli olacaktır.