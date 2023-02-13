Acı bakla bitkisi böcek ısırmalarına iyi geliyor

İnsanların dertlerine çare için doğal bitkilere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan acı bakla bitkisinin faydaları şaşırttı.

Acı bakla bitkisi, böcek ısırmalarında ısırılan bölgenin üzerine sürülürse zehri dışarı çekeceğinin altı çizildi.

BÖCEK ISIRMALARI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Görülen belirtiler, ısıran böceğin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Türlerine göre böcek ısırması sonucunda görülebilecek belirtiler aşağıdaki gibidir;

Kene: Hem insanları hem de hayvanları ısırabilen kenenin ısırması sonucunda görülen en yaygın belirti, ısırılan bölgenin kızarıp tahriş olmasıdır. Kene ısırması çoğu zaman hayati risk taşıyan bir sağlık sorununa neden olmasa da bazı durumlarda kırım Kongo kanamalı ateş ya da ensefalit gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Keneyi yapıştığı bölgeden çekerek çıkarmak bir kısmının vücutta kalmasına neden olabileceği için kene ısırmasında, böceği çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Sivrisinek: Sivrisinek ısırığının en belirgin özelliği ciltte kabarıklık ve kaşıntıdır.

Arı: Arı sokması yaz aylarının gelmesi ile birlikte en sık karşılaşılan böcek ısırmalarından biridir. Arı sokmasının başlıca belirtisi; acı, şişlik ve kızarıklıktır. İğnenin vücuttan çıkarılmasıyla beraber belirtiler bir süre sonra kendiliğinden geçmektedir. Bazı kişilerde arı sokmasına bağlı olarak alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Bunun sonucunda kişide solunum yetmezliği, bilinç kaybı, boğazda şişme gibi durumlar görülebilmektedir. Dolayısıyla kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği durumlarda en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Akrep: Zehirli böcek türleri arasında yer alan akrebin sokması durumunda acil müdahale gerekmektedir. Akrep sokması belirtilerinde şiddetli acı, bölgede yanma, uyuşma ve şişlik görülebilmektedir. Bazı kişilerde bu belirtilere kusma veya nefes darlığı da eşlik edebilmektedir.

Tahtakurusu: Genellikle nemli alanları seven tahtakurusu; yatak, çarşaf, duvar içleri veya eski mobilyalarda yaşayabilir. Tahtakurusu ısırığının belirtileri arasında koyu kırmızı lekeler halinde döküntüler, kaşıntı ve kabarıklık yer almaktadır.

Pire ısırıkları: Pire ısırması sonucunda görülen yaygın belirtiler şişme, kızarıklık ve kaşıntı şeklindedir. Ayrıca pire ısırıkları, ciltte kümeler ve çizgiler halinde izlere yol açabilmektedir.

Örümcek ısırması: Örümcek ısırıkları genellikle ağrılı bir süreçtir. Isırma sonucunda şişkinlik ve kızarıklığa ek olarak bulantı, kusma, terleme ve baş dönmesi görülebilmektedir.