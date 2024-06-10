Sadettin Saran seçim biter bitmez başkanlık sinyali verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran seçim biter bitmez başkanlık sinyali verdi

İş insanı Sadettin Saran, yaptığı açıklama ile birlikte gelecek dönemde başkan adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu.

Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak yeniden başkan seçilen Ali Koç, Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayacak.

Başkanlığa adaylığını açıklayan ancak daha sonrasın Ali Koç'un tekrar aday olduğu için yarıştan çekilen iş insanı Sadettin Saran, TELE 1'e açıklamalar yaptı.

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''DIŞARISI İLE MÜCADELE EDECEĞİZ''
Seçimi değerlendiren Sadettin Saran başkanlık sinyalini verdi.

Saran, ''Bundan sonra benim en büyük temennim, bundan sonra Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler ile mücadele etmeyecek. Dışarısı ile mücadele edeceğiz. İnşallah bu söylemlerde herkes samimidir. Biz aday olabilseydik en önem vereceğimiz şeylerden bir tanesi, şampiyonluktan sonra kavgasız, dövüşsüz, barışçıl hep beraberdi. Sloganımızda öyleydi hep beraberdi. Ama bundan sonra öyle olucak inşallah.'' ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, kendisine sorulan ''Önümüzdeki seçimde sizi aday olarak görebilecek miyiz?'' sorusunu kafasını sallayarak ''inşallah'' şeklinde yanıtladı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın katıldığı tarihi programın sorulması üzerine ise Saran ''İzlemedim'' ifadelerini kullandı.

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