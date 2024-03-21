Acun Ilıcalı Curaçao karşısında yıkıldı

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Acun Ilıcalı Curaçao karşısında yıkıldı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Curaçao karşısında 1-0 mağlup oldu.

Curaçao Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’i 1-0 yendi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçta, Curaçao, 35. dakikada Janga’nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Hull City’nin kadrosundaki Türk oyunculardan Ozan Tufan ilk 11’de forma giydi ve 65 dakika sahada kaldı.

Abdülkadir Ömür ise A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildiği için Hull City’nin kadrosunda yer almadı.

Öte yandan maçı izleyen Hull City’nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, karşılaşma öncesi sahaya indi ve maçı izleyen taraftarı selamladı.

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