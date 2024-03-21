Milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük

Kaynak: AA
Milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük
2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belirlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirildi.

Danimarka, Norveç ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı turnuvanın 7. eleme grubunda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri ise Almanya, Avusturya ve İsviçre olurken, ilk maçlar, 6-7 Kasım'da oynanacak.

Organizasyonu düzenleyen üç ülke ve son şampiyon Fransa, doğrudan final turnuvasına katılmaya hak kazanırken, her biri dörder takımdan oluşan sekiz grupta yer alan 32 takım, kalan 20 takımı belirlemek için mücadele edecek.

Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü takım da final turnuvasına katılabilecek. Üçüncü sıradaki takımların grup birinci ve ikinci sıradaki iki takımla yaptığı dört maçın sonuçlarına göre en iyi üçüncüler belirlenecek. Grup dördüncüsü olan takımlarla oynanan iki maç sonucu dikkate alınmayacak. EURO 2026 Elemeleri'nde dördüncü sıradaki takımlardan en düşük sıradaki dört takım, elemelerin yükselme turunda mücadele edecek.

Gruplar ise şu şekilde oluştu:

1. Grup: Slovenya, Kuzey Makedonya, Litvanya, Estonya

2. Grup: Macaristan, Karadağ, Slovakya, Finlandiya

3. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Gürcistan

4. Grup: İspanya, Sırbistan, İtalya, Letonya

5. Grup: Hırvatistan, Çekya, Belçika, Lüksemburg

6. Grup: Hollanda, Faroe Adaları, Ukrayna, Kosova

7. Grup: Almanya, Avusturya, İsviçre, Türkiye

8. Grup: Portekiz, Polonya, Romanya, İsrail

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