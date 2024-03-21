Macaristan Türkiye maçını yayınlayacak kanal belli oldu

EURO 2024 öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden A Milli Takım özel maçta Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Cuma günü Puskar Arena’da saat 22.45’te oynanacak mücadeleyi yayınlayacak kanal belli oldu.
Millilerin maçı TRT Spor’dan şifresiz bir şekilde naklen yayınlanacak.
A Milli Takım’ın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı