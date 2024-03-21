Abdullah Avcı'nın İsmail Kartal'a 'zaten kazanacaksınız' diyerek ne teklif ettiği ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Papara Park’ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncular alınan 3 puanı kutlarken bir anda ortalık karıştı.

Oyuncuların kendilerini tahrik ettiğini iddia eden bazı Trabzonlu taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırdı.

Yaşanan olaylar sonrasında 5 taraftar tutuklandı.

Skandal görüntülerin yankıları hala devam ederken ünlü gazeteci Feridun Niğdelioğlu’ndan flaş bir iddia geldi.

Niğdelioğlu Taktikmania kanalında yaptığı açıklamada devre arasında Abdullah Avcı ile İsmail Kartal arasından geçen konuşmayı açıkladı.

İşte Feridun Niğdelioğlu’nun açıklamaları:

“Abdullah Hoca gidiyor devre arasında 2-0’ken mevzu İsmail Hocaya diyor ki ‘İsmail Hoca durum 2-0 maçı zaten alacağınız belli. Ama Ooterwolde maçı geriyor. Kulübeden Mert Hakan’la İrfan Can Eğribayat bunalara bir şey söyle ki zaten kazanıcan maçı’ diyor. Maçın başında İrfan Can’ın bir fotoğrafı var bir görüntüsü var bunların elinde şu anda İrfan Can’ın soyunma odasından çıkarken daha maç başlamadan önce bir görüntü var. Bu görüntü herhalde Icardi’nin görüntüsü kadar ses getirecek”