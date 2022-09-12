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Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti

İngiliz takımı Hull City'nin Türk patronu Acun Ilıcalı, takıma kazandırdığı ivmenin ardından taraftarın sevgilisi oldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 21:03
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Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti

Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan Hull City taraftarını ziyaret etti
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Öyle ki koyu Hull City taraftarı bir adam, evine Türk bayrağı astı. Söz konusu görüntüleri gören Ilıcalı, kayıtsız kalamayarak taraftarı evinde ziyaret etti.

2022'nin Ocak ayında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, takım taraftarının evine Türk bayrağını astığını görünce harekete geçti. Ünlü medya ve spor kulübü patronu Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti. Ilıcalı'yı karşısında görüne büyük mutluluk yaşayan İngiliz taraftar ünlü televizyoncuyla uzun uzadıya sohbet etti.

TARAFTARIN AİLESİYLE OTURUP SOHBET ETTİ

Evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyarete giden Ilıcalı, Twitter'da gördüğü görüntülerin kendisini duygulandırdığını ve ev sahiplerine futbolla ilgili olduğunu, ilk mesleğinin futbol muhabirliği olduğunu ve futbolun kendisi için bir hayalden fazlası olduğunu söyledi.

"BURADA O KADAR ÇOK İNSAN GÖRÜYORUM Kİ"

Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan ünlü televizyoncu , "Her geçen gün bu şehre daha çok aşık oluyorum. Bu güzel aileyi ziyaretimden çok keyif aldım. Bir yerde yaşadığınızda sizi mutlu eden insanlardır ve her gittiğimde Hull'da o kadar çok güzel insan görüyorum ki" dedi.

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