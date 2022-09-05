5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Hull City'e ırkçılık soruşturması açıldı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Hull City'e ırkçılık soruşturması açıldı

Yaptığı flaş transferlerle adını İngiltere'de duyuran Hull City'e büyük şok!

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:07
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:11
Takip Et

TV 8'in sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye ırkçılık soruşturması açıldı. Başı büyük belada

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Hull City'e ırkçılık soruşturması açıldı
+
Aa
-

TV8'in sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin başı, ırkçı ve kötü tezahüratlar nedeniyle büyük bir dertte.

İngiliz taraftarların ırkçı ve taciz içeren tezahüratlarda bulunduğu iddiasının ardından İngiltere Federasyonu harekete geçtiği öğrenildi.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligde Sheffield United’ı ağırladı. Hull City, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılırken büyük bir şokla sarsıldı.

The Athletic’te yer alan habere göre, Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin başı ırkçı ve taciz içeren tezahüratla derde girmiş durumda.

Sheffield United'ın genç oyuncusu Kyron Gordon’ın, ısınma esnasında ırkçı tezahüratlara maruz kaldığı iddialarının ardından İngiltere Futbol Federasyonu’nun ise harekete geçtiği belirtildi.

Sheffiel United ekibinin temsilciler ise yetkililerle görüştüklerini ve söz konusu olayın takip edeceklerini söyledi. Aynı zamanda söz konusu haberde, Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin de olayı araştırdığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
3
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
4
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu
6
﻿Genç fenomenin feci sonu. Bu son paylaşımı oldu
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
7
﻿Lucescu bu kez Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿Karabük'te 1800 yıllık heyecanlandıran keşif
﻿Karabük'te 1800 yıllık heyecanlandıran keşif
﻿Karabük'te 1800 yıllık heyecanlandıran keşif
﻿Kara delik büyüyor. Bütçede açık beklentisi 500 milyar TL'ye çıktı
﻿Kara delik büyüyor. Bütçede açık beklentisi 500 milyar TL'ye çıktı
﻿Kara delik büyüyor. Bütçede açık beklentisi 500 milyar TL'ye çıktı
﻿Bir gazetenin daha lisansı iptal edildi
﻿Bir gazetenin daha lisansı iptal edildi
﻿Bir gazetenin daha lisansı iptal edildi
﻿Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı
﻿Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ zanlısı yakalandı
﻿Gece çok fazla terliyorsanız dikkat. Kanser olabilirsiniz
﻿Gece çok fazla terliyorsanız dikkat. Kanser olabilirsiniz
﻿Gece çok fazla terliyorsanız dikkat. Kanser olabilirsiniz
﻿Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Yıldızlar peş peşe kayacak
﻿Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Yıldızlar peş peşe kayacak
﻿Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Yıldızlar peş peşe kayacak
﻿Vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu 
﻿Vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu 
﻿Vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu 
﻿Son dakika. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 2 yıldız isim yok
﻿Son dakika. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 2 yıldız isim yok
﻿Son dakika. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 2 yıldız isim yok
﻿Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 
﻿Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 
﻿Çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu 
﻿Uyuşturucu operasyonu. 6 şüpheli yakalandı
﻿Uyuşturucu operasyonu. 6 şüpheli yakalandı
﻿Uyuşturucu operasyonu. 6 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.