Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Hull City'e ırkçılık soruşturması açıldı

TV8'in sahibi ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin başı, ırkçı ve kötü tezahüratlar nedeniyle büyük bir dertte.

İngiliz taraftarların ırkçı ve taciz içeren tezahüratlarda bulunduğu iddiasının ardından İngiltere Federasyonu harekete geçtiği öğrenildi.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ligde Sheffield United’ı ağırladı. Hull City, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılırken büyük bir şokla sarsıldı.

The Athletic’te yer alan habere göre, Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin başı ırkçı ve taciz içeren tezahüratla derde girmiş durumda.

Sheffield United'ın genç oyuncusu Kyron Gordon’ın, ısınma esnasında ırkçı tezahüratlara maruz kaldığı iddialarının ardından İngiltere Futbol Federasyonu’nun ise harekete geçtiği belirtildi.

Sheffiel United ekibinin temsilciler ise yetkililerle görüştüklerini ve söz konusu olayın takip edeceklerini söyledi. Aynı zamanda söz konusu haberde, Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin de olayı araştırdığı belirtildi.