Acun Ilıcalı formatını değiştirdiği Survivor'ı ilk kez anlattı. Bu sene bambaşka olacak

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ile ‘Az Önce Konuştum’ programına katıldı. Ilıcalı, hem özel hayatıyla hem de Survivor’ın yeni formatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

İstanbul'da motosiklet kullanırken, ters yönden gelen bir araç ile çarpışan ve kolunu kıran Acun Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Motosiklete olan tutkusundan bahseden Ilıcalı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim."

“AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR FORMAT OLACAK”

Acun Ilıcalı, herkesin merakla beklediği “Survivor 2023’te kimler olacak, Survivor’da bir değişiklik olacak mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Survivor’da bu sene değişiklik yapacağız. Eskiye göre yalnızca fiziksel rekabetin değil, aklın da ön planda olduğu bir format olacak. ‘Benim zekam iyi, parkurda avantaj sağlayabilirim’ denilen bir Survivor’a geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma tarafını özledim. O dönemdeki yarışma aşırı fiziksel değildi. Ünlülerle yaptığımız ilk Survivor’dı. O Survivor’un tadını vermek istiyorum. Biraz da parkurları kıranların değil, hem aklı hem becerisi olanların buluştuğu bir Survivor canlandırıyoruz kafamızda.”

“ŞİMDİ KALK DA MASTER CHEF’İN YERİNE BİR ŞEY KOY”

Kendi kanalında yaptığı programlar heyecanlandıran ünlü isim “İleriki dönemde kafanda yeni bir format var mı?” sorusunu şu sözlerle açıkladı:

“MasterChef’in olağanüstü başarısı bizim açımızdan yeni formatlar denememizi engelliyor. Baktığım zaman MasterChef, 3 tane şefi bir araya getirdiğimiz bir program. Beni iki şey çok mutlu ediyor burada; bizim kanalla ilgili hep Acun’un yaptığı işler tutuyor diye bir teori vardı. Ben Survivor’da Murat’ı ön plana çıkararak, MasterChef’te ise hiç bulunmayarak bunu kırdığımızı düşünüyorum. Yani benim başarılı tarafım illa sunuculuk tarafı değil. Biz prodüksiyonu iyi yapan bir ekip olduğumuzu bu yemek yarışması ile ispat ettik. Doğru isimler bulduğumuzu düşünüyorum. Şeflerimiz olağanüstü başarılı. Program da öyle. O yüzden şimdi onun yerine kalk da bir şey koy bakalım. Programın başarısı dolayısıyla yeniliklere ara verdik diyebilirim.”

“EKRAN ÖNÜNDE OLMAK İÇİN ESKİSİ KADAR VAKTİM YOK”

İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, bu yoğunluğu nedeniyle ekranlardan uzak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Hayatımın belli dönemlerinde yeni operasyona girdiğim zaman aslında öbür dünyayla ilişkimi keserim. Örneğin Exxen döneminde 6 ay ofisten çıkmadık. Şimdi bir takım aldım ve şimdi bütün odağım bu takım. Her problemiyle ilgileniyorum, elimden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Takımın başarısı ve taraftarların mutluluğu için elimden geleni yapıyorum. Hull City’e konsantre olduğum bir dönemdeyim. Ama medya tarafında da toplantılarım var. O yüzden buradan koptum diyemem. Baktığın zaman televizyon benim önemli bir işim ama ekran önü için eskisi kadar vaktimin olmadığı doğru. Hull City’i benim en iyi yerlere getirmem lazım.”



