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  • Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yeni projesi olay oldu. Acun Ilıcalı'ya şok sözler

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yeni projesi olay oldu. Acun Ilıcalı'ya şok sözler

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, TRT Dijital'de yayınlanacak yeni dizinin kadrosuna dahil oldu. Bircan Bali ve Seren Serengil, Survivor Nisa'nın dizide yer almasına anlam veremezken Arto ise Acun için şok sözler sarf etti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 16:36
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Acun Ilıcalı'yı hedef aldı! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yeni projesi belli oldu

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yeni projesi olay oldu. Acun Ilıcalı'ya şok sözler
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Survivor'da şampiyon olunca uzun süre eleştirilen Nisa Bölükbaşı TRT Dijital'de başlayacak bir dizi ile el sıkıştı. Survivor Nagihan'dan sonra Nisa'nın da dizide yer alacak olması gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz yorumcuları Seren Serengil, Bircen Bali ve Arto, Nisa'nın bir dizide yer alacak olmasını eleştirdi. 

ARTO ACUN ILICALI'YI HEDEF ALDI

Nisa'nın dizide rol alacağını duyan Bircan Bali bu durumu mantıksız bulurken Arto ise Survivor şampiyonunun aşk hayatına gönderme yaparak "Her üç günde bir biriyle aşk yaşıyor, gündeme öyle geliyor" dedi.

Arto hızını alamayarak Acun Ilıcalı'yı da eleştirdi ve "Acun Ilıcalı'nın bize hediye ettiği şeylerin hiçbirisinin bir işe yaramaması..." yorumunda bulundu.
 

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