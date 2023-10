Acun Ilıcalı Hull City'nin bir yıllık kazancını açıkladı. Candaş Tolga Işık'ın dili tutuldu

Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı İngiltere Championship’te mücadele eden takımı Hull City’nin yıllık gelirini açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Korsan yayın Acun’a bir şey yapamaz ama kulüpleri öldürür. Bugün benim İngiltere’deki kulübümden aldığımız para, Türkiye’deki herhangi Süper Lig takımının minimum 5 katı" dedi.

Takımı hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Hull City için bir Türk takımı diyebiliriz. İngiltere'nin en güzel birkaç şehrinden biri. Bir şarkıları var, "Turks all over the world. (Türkler dünyanın her yerinde)" diyorlar. İnşallah onları mutlu ederiz" açıklamasını yaptı.