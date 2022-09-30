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Hull City'de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı resmen açıkladı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Şota Arveladze ile yollarını ayırdıklarını kamuoyuna duyurdu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 13:52
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Acun Ilıcalı Şota'yı kovdu. Hull City teknik direktörsüz kaldı

Hull City'de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı resmen açıkladı
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Acun Ilıcalı'nın takımında ayrılık resmileşti.

Championship ekibi Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. 

Takım sahibi Acun Ilıcalı açıklamasında; "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık." dedi. 

Hull City'nin başında 30 maça çıkan Şota Arveladze, bu maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Teknik direktör takımıyla maç başına 1.1 puan ortalaması tutturdu.

 

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