Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak ikinci ünlü ismi açıkladı

Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Merakla beklenen yarışmanın Berdan Mardini'den sonraki ikinci ismi Ümit Erdim oldu.

ACUN ILICALI DUYURDU

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Ümit Erdim ise "Hadi hayırlı olsun" notunu yazdı.