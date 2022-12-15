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Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak ikinci ünlü ismi açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Berdan Mardini'nin ardından Survivor 2023'ün 2. yarışmacısının oyuncu Ümit Erdim olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:37
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Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak ikinci ünlünün oyuncu Ümit Erdim olacağını açıkladı. İlk ünlü ise Berdan Mardini olmuştu.

Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak ikinci ünlü ismi açıkladı
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Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023'ün ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Merakla beklenen yarışmanın Berdan Mardini'den sonraki ikinci ismi Ümit Erdim oldu.

ACUN ILICALI DUYURDU

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısını duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Ümit Erdim ise "Hadi hayırlı olsun" notunu yazdı.

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