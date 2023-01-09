Ümit Erdim'den şok Survivor itirafı! Dominik'e uçmadan önce konuştu

Survivor 2023’ün Ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda ve çocuğuyla, Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Dominik’e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Ümit Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım orada kendimi tutarımda ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir her halde. Eski halimi hatırlayın malum midemi aldırdım, istesem de çok bir şey yiyemiyorum" dedi.