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Ümit Erdim'den şok Survivor itirafı! Dominik'e uçmadan önce konuştu

'Survivor 2023'te Ünlüler takımında yer alacak oyuncu Ümit Erdim, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesine saatler kala bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:53
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Survivor'da yarışacak Ümit Erdim'den itiraf

Ümit Erdim'den şok Survivor itirafı! Dominik'e uçmadan önce konuştu
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Survivor 2023’ün Ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda ve çocuğuyla, Etiler Akmerkez’de objektiflere yansıdı. 

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Dominik’e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Ümit Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım. Umarım orada kendimi tutarımda ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir her halde. Eski halimi hatırlayın malum midemi aldırdım, istesem de çok bir şey yiyemiyorum" dedi.

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