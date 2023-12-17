Acun Ilıcalı'dan teknik direktör kararı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City’den teknik direktör Rosenior ile ilgili flaş bir hamle geldi.

Ada ekibi bu sezon gösterdiği performans ile takımını play-off hattında tutan İngiliz teknik direktör ile sözleşme uzattı.

Hull City’den yapılan açıklamada genç hocayla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rosenior yönetimindeki Hull City bu sezon Championship’te çıktığı 22 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet ile 36 puan toplayarak ligde 6. sırada bulunuyor.