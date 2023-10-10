MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi

Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de Ülkü Ocakları Eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikast sonucu öldürülmüştü. Cinayetin ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz “şüpheli” olarak dosyaya girmişti.

ŞOKE EDEN İDDİA

Gazeteci Alican Uludağ bomba bir gelişmeyi açıkladı. Uludağ, adliye kulislerine yansıyan iddiaları aktardı.

İddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile Sinan Ateş soruşturmasının yeni koordinatör ismi Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönter'in Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a soruşturmaya MHP'li isimlerin dâhil edilmesinden duyduğu rahatsızlığı anlattıktan sonra Altun'dan bazı tutuklu MHP’lilerin tahliyesini sağlamasını istediği iddia edildi.

Yönter'in bu talebe karşılık Altun'a "Yargıtay üyeliği" teklif ettiği de dile getirilen iddialar arasında.

Gazeteci Uludağ, Başsavcı ile tartışan Altun’un ise dosyayı bıraktığını söyledi.

“BAŞSAVCIVEKİLİ DELİLLERİ GÖRÜNCE ÇEKİLMEK İSTEDİ”

Öte yandan T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, sosyada yeni bir “başsavcıvekili” krizi yaşandığı da iddia edildi. Buna göre soruşturmayı adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, delil durumunu gördükten sonra dosyadan çekilmek istedi.

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça bu talebi kabul etmeyince Altun'un apar topar izne ayrıldığı ve dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un dosyada imzasının olmasını istemediği ileri sürüldü.

SİNAN ATEŞ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan ve bir yıl sonra Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek semtlerinden olan Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili açılan ve başsavcı vekili Durdu Özer'in koordinesinde yürüyen soruşturmada tetikçinin arasında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanmış, cinayetle ilgili olarak MHP'li isimlere uzanan iddialar gündeme gelmişti.