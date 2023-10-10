MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi

Gazeteci Alican Uludağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile , Sinan Ateş soruşturmasının savcısı Ahmet Altun’un gizlice görüştüğünü ve bazı tekliflerde bulunduğunu öne sürdü.

MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi

Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de Ülkü Ocakları Eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikast sonucu öldürülmüştü. Cinayetin ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz “şüpheli” olarak dosyaya girmişti.

ŞOKE EDEN İDDİA

Gazeteci Alican Uludağ bomba bir gelişmeyi açıkladı. Uludağ, adliye kulislerine yansıyan iddiaları aktardı.

İddialara göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile Sinan Ateş soruşturmasının yeni koordinatör ismi Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun Ankara'da gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

adsfgd.jpg

Yönter'in Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a soruşturmaya MHP'li isimlerin dâhil edilmesinden duyduğu rahatsızlığı anlattıktan sonra Altun'dan bazı tutuklu MHP’lilerin tahliyesini sağlamasını istediği iddia edildi.

Yönter'in bu talebe karşılık Altun'a "Yargıtay üyeliği" teklif ettiği de dile getirilen iddialar arasında.

Gazeteci Uludağ, Başsavcı ile tartışan Altun’un ise dosyayı bıraktığını söyledi.

“BAŞSAVCIVEKİLİ DELİLLERİ GÖRÜNCE ÇEKİLMEK İSTEDİ”

Öte yandan T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, sosyada yeni bir “başsavcıvekili” krizi yaşandığı da iddia edildi. Buna göre soruşturmayı adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, delil durumunu gördükten sonra dosyadan çekilmek istedi.

Ankara Başsavcısı Ahmet Akça bu talebi kabul etmeyince Altun'un apar topar izne ayrıldığı ve dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un dosyada imzasının olmasını istemediği ileri sürüldü.

thumbs-b-c-06eb6b30b70d857c2829f708e0d18d3b.jpg

SİNAN ATEŞ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan ve bir yıl sonra Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek semtlerinden olan Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili açılan ve başsavcı vekili Durdu Özer'in koordinesinde yürüyen soruşturmada tetikçinin arasında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanmış, cinayetle ilgili olarak MHP'li isimlere uzanan iddialar gündeme gelmişti.

s-de437f2158fd8249d12839e3c7153a7de62c28b3.webp

İlgili Haberler
Sinan Ateş suikastında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya 'şüpheli' olarak girdi. Delilleri gören başsavcı vekili dosyayı bırakmak istedi!
Sinan Ateş cinayetinde kritik gelişme: MHP’li eski Milletvekili Olcay Kılavuz da 'şüpheli' oldu
İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu'dan Meclis'e Sinan Ateş önergesi
İYİ Parti Bursa Milletvekili Türkoğlu'dan Meclis'e Sinan Ateş önergesi
Sinan Ateş soruşturması sil baştan: Dosya ilk savcıya döndü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak Spor
Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Kilisede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı Dünya
Kilisede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor Gündem
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi Magazin
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı Ekonomi
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı