Adamotu bitkisi ağrıları dindiriyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adamotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ağrı kesici, spazm çözücü ve uyuşturucu etkilere sahip olmasıyla adeta doğal antibiyotik olarak değerlendirildi.

AĞRI NEDİR NEDEN OLUR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir histir. Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yarar.

Ağrı, bizi sakatlanmalara karşı uyaran ve böylelikle vücudumuzu korumamızı sağlayan bir savunma mekanizması olarak gelişmiştir.

Ağrıya bulantı, baş dönmesi ve halsizlik gibi diğer fiziksel semptomlar da eşlik edebilir.

Ağrı hissedildiğinde genellikle ilk verilen tepki hareket etmeyi kesmektir.

ADAMOTU BİTKİSİ NEDİR?

Adamotu (köpekotu) : Patlıcangillerden; geni yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Kökü, insan eklini andırır.

Bilhassa Antalya çevresinde yetiştirilir. İçerisinde "Hyoscyamine", "Hyoseine" ve "Atropine" vardır.

ADAMOTU BİTKİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ

Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.

ZARARI VAR MI?

Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.