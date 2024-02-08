Marsilya'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray, orta saha için uygun bir transfer ararken, Fransa'dan resmi bir açıklama duydu.

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia edilen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye hakkında Türkiye ile ilgili bir soruya cevap verdi.

Oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği söylentisi üzerine konuşan Longoria, "Pape Gueye için Türkiye'den hiçbir teklif gelmedi" dedi.

Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon Fransız ekibi ile oynadığı 3 resmi maçta gol ya da asist yapamadı.