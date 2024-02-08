Erman Toroğlu Beşiktaş'ın neden transfer yapmadığını açıkladı. 'Bana gelen istihbarata göre Fernando Santos' diyerek anlattı

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu geçmesinin ardından A Spor'daki programa çıkan Erman Toroğlu, çarpıcı bir açıklama yaptı.

Toroğlu, Beşiktaş'ın neden transfer yapmadığını şu sözlerle anlattı:

"Bana gelen bir istihbarat var. Doğru bir istihbarat bu. Buna göre bir kaç futbolcu gündeme gelmiş. Fernando Santos'a sunmuşlar. Santos yanlarındaki fiyatlarını görünce karşı çıkmış. Bu ne böyle olmaz diye. Yönetime de demiş ki; şimdi para harcamayın. Bana transferi sezon sonunda yapın, paraları o zamana saklayın!"