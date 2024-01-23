Adana Demirspor beter, Beşiktaş daha da beter! Atilla Karaoğlan iki penaltıyı atladı, skandal kararlara imza attı. Mirza Şeker yazdı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Adana Demirspor'u ağırladı.

Son olarak Pendik'ten 4 gol yiyen Beşiktaş'ta tüm odak noktası, alınacak galibiyetle birlikte yakalanmak istenen çıkıştı.

Son 11 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor ise, üzerindeki ölü toprağı atma niyetindeydi.

Yeni teknik direktör Hikmet Karaman önderliğinde ilk maçını berabere tamamlayan mavi şimşekler, galibiyet almak için sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, eski takımına karşı forma giydi.

İlk yarıyı genelleyecek olursak, vasat bir futbol izledik.

Semih Kılıçsoy'un kornerden yakaladığı pozisyon, Rashica'nın kalenin dibinden giden şutu ve Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in kurtarışı haricinde başka net pozisyon izleyemedik.

Cenk Tosun'a ayrı bir parantez açmak lazım. Maçın ilk yarısında pek bir varlık gösteremedi. İleri uçtaki Cenk Tosun tercihi, Semih Kılıçsoy'un sol kanatta oynamasına ve kaleden uzak olmasına neden oldu. Hücum varyasyonlarını daralttığını söyleyebiliriz Cenk Tosun'un.

Sessiz sedasız geçen ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ!

Mücadelenin ikinci yarısı kırmızı kartla başladı desek yanlış olmaz. 29. dakikada sarı kart gören Yusuf Barasi, 48. dakikada hakeme itirazdan bir sarı daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırmızı kart sonrası hem taraftar, hem takım ateşlendi. Tayfur Bingöl ile çok net bir pozisyon kaçtı hatta. Boş pozisyonda topu kalecinin üstüne vurdu.

NET PENALTIYI VERMEDİ!

Ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Bana göre pozisyon penaltı. Michut eliyle Rashica'yı indiriyor.

Ancak hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi. VAR'dan çağrılmadı bile.

Her hafta skandal üstüne skandal yaşanıyor. Bu pozisyonda nasıl VAR'a gidilmez. Kuru bir şekilde birkaç dakika bekletilip devam kararı nasıl veriliyor anlamış değilim.

Fernando Santos flaş bir karar aldı oyuncu değişiminde. 78. dakikada Semih Kılıçsoy'u alırken, Ante Rebic'i oyuna soktu.

Cenk Tosun'un öncelikli çıkması gerekirken Semih Kılıçsoy'u almak ne kadar mantıklı bilemiyorum.

Beşiktaş'ın yarattığı 2 tehlikeli atağın başrolünde Semih vardı oysa ki.

10 kişi oynayan Adana Demirspor da pek bir varlık gösteremezken, Beşiktaş daha beterdi.

BİR SKANDAL DAHA!

Atilla Karaoğlan bir skandal karara daha imza attı. Rashica'nın pozisyonu sonrası Ante Rebic'in pozisyonunu da devam ettirdi ve penaltı vermedi.

Bu maçtan sonra umarım Beşiktaş yönetimi sessiz kalmaz. Skandal bir maç oynandı çünkü.

Hakem skandallarına bir yenisi daha eklendi.

CENK TOSUN GOLÜ YEDİ!

Net bir gol pozisyonu Cenk Tosun'la kaçtı. Rebic'in kestiği topa Muleka kafayı vurdu. Ama Cenk Tosun'un ayağı uzanmadı ve topu ağlara yollayamadı.

Semih Kılıçsoy yerine Cenk çıkmasaydı belki de Semih kahraman olurdu. Kim bilir?

KAZANAN ÇIKMADI!

Mücadeleye Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vururken, maç 0-0 bitti.

Bakalım önümüzdeki haftalarda daha neler izleyeceğiz...