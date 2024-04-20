Samsunspor Adana Demirspor maçında yaşanan ilki Mirza Şeker açıkladı

Süper Lig'de orta sıralarda bulunan iki takım Samsunspor ve Adana Demirspor, 33. hafta maçında

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

Taraftar avantajını kullanmak isteyen Samsunspor, oyunun kontrolünü eline almak için yüklendi.

4. dakikada da Emre Kılınç'ın pasında Mouandilmadji ile büyük bir tehlike yarattılar ancak golcü oyuncu topa dokunamadı.

Mouandilmadji, 13. dakikada yaptığı kafa vuruşunu direğe nişanladı ve top auta çıktı.

Adana Demirspor'un ilk bölümde savunmadan çıkmakta zorlandığını söyleyebiliriz.

Samsunspor'un ön alan baskısı işe yaradı.

İlk yarının son bölümlerinde Samsunspor kalesine baskısını yoğun bir şekilde arttıran Adana Demirspor, Stiven Mendoza ile 41. dakikada öne geçmeyi başardı.

Yusuf Erdoğan'ın ortasını Samsunspor savunması sektirince Mendoza, penaltı noktasında topu kontrol etti ve golünü attı.

Adana Demirspor'a devre arasında katılan Mendoza Süper Lig'de ilk kez gol atmanın sevincini yaşadı.

Takımlar soyunma odasına 1-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile girdi.

Samsunspor ikinci yarının başlarında topa sahip olmakta zorlandı ancak, yarım saatlik dilime yaklaştığımız dakikalarda üst üste kornerler ile Adana Demirspor kalesi önünde tehlikeli pozisyonlar yakaladı.

Taylan Antalyalı'nın çok sert ve çok güzel şutunu kaleci Magomedaliev aynı güzellikte kurtardı.

İki güzel hareket izledik ve Samsunspor taraftarı da tezahüratlarını arttırdı.

Tempo da bir hayli yükseldi.

Son bölümde Samsunspor baskıyı inanılmaz arttırdı.

89. dakikada sakatlanan Balotelli maça devam edemedi ve 90. dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Barasi'ye bıraktı.

SAMSUNSPOR GOLÜ BULDU TARAFTAR ÇILDIRDI!

Gol 'geliyorum' diyordu zaten.

Samsunspor, 90+2'de L. Dimata'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Dimata, sakatlanma pahasına kafa vuruşunu yaptı ve golünü attı.

Bu gol sonrası Adana Demirsporlu futbolcu Emre Akbaba sakatlandı ve maça devam edemedi.

Taraftar ise iyice ateşlendi ve galibiyet golü için büyük bir tezahürat yaptı.

Maçın son dakikasında Samsunspor'un topu direkten döndü. Ev sahibinin bu maçta toplamda 3 kez topu direkten döndü.

Top ağlara girmek istemedi Samsun adına...

KAZANAN ÇIKMADI

Son anları nefes kesen maçta Samsunspor ve Adana Demirspor puanları paylaştı.

Samsunspor puanını 39'a, Adana Demirspor ise 41'e çıkardı.

Haftaya evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Adana Demirspor'un göstereceği performans merak konusu...

Samsunspor ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.