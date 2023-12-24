Adana Demirspor'da şok eden ayrılık

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a Andreaw Gravillon’dan şok eden bir haber geldi.

Yıldız stoperin birkaç aydır maaşını alamadığını öne sürerek avukatları aracılığıyla kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi.

25 yaşındaki stoperin, şimdiden Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Bu sezonun başında 2.5 milyon euro karşılığında Reims’tan transfer olan Gravillon 18 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.