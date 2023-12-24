Adana Demirspor'da şok eden ayrılık

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Adana Demirspor'da şok eden ayrılık
Alacaklarını bir süredir tahsil edemediğini söyleyen Andreaw Gravillon'un sözleşmesini tek taraflı sonlandırdığı iddia edildi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a Andreaw Gravillon’dan şok eden bir haber geldi.

Yıldız stoperin birkaç aydır maaşını alamadığını öne sürerek avukatları aracılığıyla kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi.

25 yaşındaki stoperin, şimdiden Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Bu sezonun başında 2.5 milyon euro karşılığında Reims’tan transfer olan Gravillon 18 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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