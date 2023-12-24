Soyunma odasına girmesine engel oldular. Okan Buruk provokasyon var diyerek isyan etti

A Spor’un haberine göre, Süper Lig’in 18. Haftasında evinde Galatasaray’ı ağırlayacak Fenerbahçe’den sürpriz bir hareket geldi.

Derbiyi takip etmek üzere babası Okan Buruk’un yanında stada gelen Ali Yiğit Buruk’un soyunma odasına girişine engel olunmaya çalışıldı.

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Okan Buruk bu duruma isyan etti.

Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Dualarımız şehitlerle ve aileleriyle. Başımız sağ olsun. İnşallah terörün bittiği ve barışın geldiği, ülke olarak bu üzüntüleri yaşamadığımız bir dünya istiyoruz.

Fenerbahçe ön alan baskısı ve bitiricilik anlamında önemli bir takım. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Rakibimizin kadrosuna, duruşuna göre organizasyonlarımızı yaptık. Top bizdeyken neler yapacağımızı planladık.

Top ayağımızdayken yaptığımız işler önemli. Bugün buradan kazanarak ayrılmak istiyoruz

Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmemiz gerekiyor. Zor ve stresli bir maç olacak. Stada girerken, psikolojimizi bozacak hareketlerde bulundular. Bir provokasyon vardı.

Sanchez'in ağrıları olduğu için bugün kadroda yok. Başlayacağımız 11 ve planlarımız var."