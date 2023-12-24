Adana Demirspor şeytanın bacağını kırdı! Antalyaspor 7 maç sonra mağlup. Mirza Şeker yazdı

Süper Lig'in 18. haftasında, bir tarafta 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, bir tarafta 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor karşılaştı.

DAKİKA 1 GOL 1!

Henüz ne olduğunu anlayamadan Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda 19. saniyede öne geçti.

Emre Akbaba'nın derinlemesine attığı pasa çok iyi hareketlenen Akintola, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruş ağlara gitti.

Adana Demirspor, maça adeta 1-0 öne başladı.

Gole anında reaksiyon göstermek isteyen Antalyaspor, kalabalık bir şekilde ön alana yerleşti. Ancak Antalyaspor'un baskılarını kırmayı başaran Adana Demir, rakibinin gol atmasına izin vermedi.

SAKATLIK ŞOKU!

Topsuz alanda kendisini yere bırakan Yusuf Sarı, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendisini deneyen Yusuf, maça devam edemedi ve oyundan çıktı.

Milli futbolcunun yerine 39. dakikada Zeneli dahil oldu.

ANTALYASPOR KAÇIRDI, ADANA DEMİR ATTI!

45. dakikada Antalyaspor'un atağında Streek'in kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. Daha sonra Adana Demirspor'un geliştirdiği atakta ilk golün asistini yapan Emre Akbaba golünü yazdı ve fark 2'ye çıktı.

Gelen bu golle iyice rahatlayan Mavi Şimşekler, soyunma odasına 2-0'lık skorla girdi.

ANTALYASPOR'DAN HAMLELER

İkinci yarının başlamasıyla Antalyaspor'dan 2 hamle geldi. Ege Bilsel ve Bytqi oyundan çıkarken, Safuri ve Larsson oyuna dahil oldu.

ANTALYA'YI UMUTLANDIRAN GOL!

Mücadelenin sonlarına doğru yaklaşırken Antalyaspor'un attığı gol, maçta umutlanmasını sağladı.

85. dakikada sahneye çıkan Erdoğan Yeşilyurt, farkı 1'e indiren golü kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR KENDİNE GELDİ

Antalyaspor'u 2-1'le geçen Adana Demir, ligde 6 maç sonra kazandı ve kötü gidişatına son verdi.

Kendine gelen Mavi Şimşekler, 7 Ocak'ta oynanacak Başakşehir maçı öncesi devre arasına moralli girdi.

Antalyaspor ise 7 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.

7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Antalyaspor'a Adana Demirspor dur demeyi başardı.

Antalyaspor ise 7 Ocak'ta Alanyaspor ile karşılaşacak...