29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Adana’da bir cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.  

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:50
Takip Et

Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

Otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı cip, dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Çulluuşağı Mahallesi Havuzlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Yılmaz yönetimindeki 01 EY 181 plakalı cip, sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dere yatağına düştü. Sürücü Eyüp Yılmaz (79), araçta bulunan Hatice Yılmaz (74) ve Hüsne Canbolat (67) hafif yaralandı. Dere yatağında takla atmış halde kalan araç içindekiler çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hafif yaralanan vatandaşlar bir süre sonra olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
7
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Cinayeti annesine anlatmış! Sevgilisiyle birlikte babasını öldürmüştü
﻿Cinayeti annesine anlatmış! Sevgilisiyle birlikte babasını öldürmüştü
﻿Cinayeti annesine anlatmış! Sevgilisiyle birlikte babasını öldürmüştü
﻿Cinayet fotoğrafı sahte çıktı. Kayıp gencin araması genişletildi
﻿Cinayet fotoğrafı sahte çıktı. Kayıp gencin araması genişletildi
﻿Cinayet fotoğrafı sahte çıktı. Kayıp gencin araması genişletildi
﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.