Adasoğanı bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adasoğanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adasoğanı bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ADASOĞANI BİTKİSİ NEDİR?

Adasoğanı (scille) : Zambakgillerden, bir çeşit bitkidir. Yaprakları uzun şerit şeklindedir. Çiçekleri; ye il ve beyaz damarlıdır. 2 kilogram kadar olan soğan kısmı, yapraklarının altındadır.

ADASOĞANI BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-İdrar söktürür

-Kalp hastalarında vücuda biriken suyu boşaltır

-Azotemi'yi azaltır.

-İltihaplı bölgelere iyi gelir, iltihabın azalmasında etkilidir.

-Nefes darlığını azaltır.

-Tek başına kullanıldığı zaman ağrısı olan bölgelere iyi gelir.

-Saçkıran tedavisinde etkilidir, hatta saç çıkartıcı etkisi olduğuna inanılır.

NASIL KULLANILIR?

Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

ZARARI VAR MI?

Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir. Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüri” yapar.

Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. içerisinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar.