Adı: Süper Meyve

Gülsüm Sundu
Adı: Süper Meyve
Camu camu meyvesi yani süper meyve tam bir şifa deposu...

Camu camu meyvesi, çok fazla C vitamini içeren bir meyvedir. İşte faydaları…

Camu camu meyvesi, küçük ve ekşi bir meyvedir. Görünüşü, ülkemizde sıkça yetişen alıç meyvesine benziyor. Mersingiller familyasına ait bir bitki olan camu camu, alıç mersin gibi çalı şeklindedir. Bu ekşi meyve genelde direkt olarak yenmez, kurutulup toz haline getirilir veya meyve sularına katılır.

Limonla karşılaştırıldığında 60 kat daha çok C vitamini içeren bu yabani bitki, dünyada çok kullanılır. Tropikal ormanlarda doğal olarak yetişen bu meyve, tarımsal bir ürün değildir. Bu da değerini yükseltir.

FAYDALARI NELERDİR

İltihap ve oksidatif strese karşı savaşır.

Özellikle sigara içen kişilerde, sigaranın zararlı etkilerini azaltır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Enerji sağlar.

Cilt ve saç sağlığını iyileştirir.

Akne, siyah nokta oluşumunu engeller.

Saçlarınızın daha parlak olmasını sağlar.

Candida mantarına karşı destekleyici bir etkisi vardır.

Diş eti problemlerinde, diş eti çekilmesinde, diş eti kanamasında tedaviye yardımcı olabilir.

Acai, moringa gibi camu camu meyvesi de “süper meyve” olarak adlandırılır. Bunun nedeni elbette yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğidir.

Kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olduğu gösterilen araştırmalar bulunmaktadır.

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