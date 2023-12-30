Ergenekon, Balyoz, Casusluk kumpasları için, “Bu davaların savcısıyım” diyen kim? Erdoğan…

Devlet sırlarının saklandığı Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılması talimatını veren kim? Erdoğan…

Yürütme gücü tek başına kimin elinde? Erdoğan’ın.

Yasama gücü MHP’nin yandaşlığı ile kimin elinde? Erdoğan’ın.

Yargı gücü MHP’nin yandaşlığı ile kimin elinde? Erdoğan’ın.

Kim bu Erdoğan?

6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısı sırasında topluluğa yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle;

"Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etti" gerekçesiyle kendisine açılan dava sonucunda 10 ay hapis ve siyasi yasaklı olan Erdoğan.

Hürriyet Gazetesinin, “Muhtar dahi olmaz” başlığı ile tanımladığı Erdoğan.

“Siyasi yasaklı” olduğu halde 2002 milletvekili seçimine AKP’nin genel başkanı olarak girip partisini tek başına iktidar yapan Erdoğan.

CHP’nin verdiği anayasa değişikliği desteği ile siyaset yasağı kaldırılan Erdoğan.

2003- 2014 arası tek başına iktidar olan AKP’nin genel başkanı Erdoğan.

2014 ve 2018’de 2 kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan.

2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde YSK’nın 11 üyesi tarafından anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrası çiğnenerek aday olabilen Erdoğan.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan.

“Kadın ve Adalet Zirvesi” konuşmanda Hz. Ömer’in şu sözü söylediğini görüyorum ki unuttun.

Sana yılbaşı armağanı olarak anımsatıyorum:

-“Yasalar ne kadar kötü olursa olsun, eğer adil bir sultanın elindeyse oradan güzel neticeler doğar.

-Yasalar ne kadar güzel olursa olsun, zalim bir sultanın elindeyse oradan zulüm doğar.”

Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına rağmen hâlâ serbest bırakılmamasının sorumlusu Erdoğan.

Can Atalay’ın iki ayrı Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hâlâ serbest bırakılmamasının sorumlusu olan Erdoğan Sultan:

Zalim olma ki zulüm doğmasın.

Zulüm doğmasın ki zalim olmayasın.

Adil bir sultan ol ki canlar yanmasın…