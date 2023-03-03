3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eser Yenenler deprem bölgesinden yeni kareler paylaştı. ''Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart''

Eser Yenenler deprem bölgesinden yeni kareler paylaştı. ''Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart''

Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere destek olmak için soluğu afet bölgesinde almıştı. "Deprem bölgesine sürekli gideceğiz" diyen Yenenler, "Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu" dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:12
Takip Et

''Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart'' Eser Yenenler deprem bölgesinden yeni kareler paylaştı

Eser Yenenler deprem bölgesinden yeni kareler paylaştı. ''Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart''
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler sonrasında Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser Yenenler de eşi Berfu Yenenler ile birlikte depremzedelere yardım götürmek ve destek olmak için afet bölgesine gitmişti. 

Adıyaman'da çadırda kalan depremzedelerle birlikte vakit geçiren Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 

"ADIYAMAN'DA TAHMİN ETTİĞİMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE BİR YIKIM VARDI"

Bölgeden yeni kareler yayınlayan Eser Yenenler, "Adıyaman'da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Çadır kentte çok fazla yakınını kaybedenle karşılaştık. Bir ablaya 'Birlikte el ele verip, yaralarımızı saracağız' dedim. 'Hepimiz el ele tutuşsak, ölenleri geri getiremeyiz' dedi. Hakikaten tatlı iyileşme vaatleriyle olacak iş değil. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
2
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
3
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
7
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
﻿Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sakarya'da dev uyuşturucu baskını
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Sad suresi ne anlama geliyor?
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaret
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿SOL Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.