Eser Yenenler deprem bölgesinden yeni kareler paylaştı. ''Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler sonrasında Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser Yenenler de eşi Berfu Yenenler ile birlikte depremzedelere yardım götürmek ve destek olmak için afet bölgesine gitmişti.

Adıyaman'da çadırda kalan depremzedelerle birlikte vakit geçiren Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"ADIYAMAN'DA TAHMİN ETTİĞİMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE BİR YIKIM VARDI"

Bölgeden yeni kareler yayınlayan Eser Yenenler, "Adıyaman'da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Çadır kentte çok fazla yakınını kaybedenle karşılaştık. Bir ablaya 'Birlikte el ele verip, yaralarımızı saracağız' dedim. 'Hepimiz el ele tutuşsak, ölenleri geri getiremeyiz' dedi. Hakikaten tatlı iyileşme vaatleriyle olacak iş değil. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu" ifadelerini kullandı.