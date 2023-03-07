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Burak Kut'un eşi Cansen Yeni'yi duygulandıran olay

Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni, deprem bölgesine yaptığı ziyaretler ve yardımlar sırasında başına gelen ve kendisini duygulandıran olayı anlattı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:20
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Adıyamanda Cansen Yeniyi duygulandıran olay

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni'yi duygulandıran olay
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Afet bölgesinde yardım çalışmalarına katılan şarkıcı Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni, depremzedelerle yakından ilgileniyor. Cansen Yeni, Adıyaman'da 3-4 yaşlarında bir çocukla yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen iki büyük depremin ardından afet bölgesine giden Cansen Yeni, duygulandıran bir paylaşıma imza attı.

"HİÇBİR KELİME TARİF EDEMEZ"

Burak Kut'un doktor eşi, depremzede bir çocuk ile yaşadığı olayı şu mesajla anlattı:

Birisi Adıyaman'da oyuncak dağıtırken 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunu getirdi. Başı bir yanda kimseyle göz teması kurmuyor, tırnağını ısırıyordu.

'Onun annesi ölmüş ona da oyuncak verin' dediler. Oyuncak uzatırken sadece bir saniyeliğine göz göze geldik. Ruhundaki ve gözlerindeki acının derinliğini hiçbir kelime tarif edemez. O yüzden gündem depremden başka bir şey olamaz.

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