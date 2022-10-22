Adliye önünde hareketli anlar: ‘Erdoğan hırsız’ diye bağıran bir kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde dün saat 12.00 sıralarında bir kişi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Çağlayan Adliyesi önünden metrobüs durağına doğru yürüyen bir kişi ,“Erdoğan hırsız, Erdoğan hırsız, Erdoğan hırsız, Erdoğan hırsız. Erdoğan 17-25 Aralık’ın hesabını verecek” sözlerini tekrar ederek bağırmaya başladı.

Bunun üzerine polisler, "Al al al, susturun şunu" diyerek, "Erdoğan hırsız" diye bağıran kişiyi kelepçeyle gözaltına aldı.

Polisler, gözaltına alınan kişinin kim olduğu ile ilgili sorulara yanıt vermedi.