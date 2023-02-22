AFAD'ın neden beceremediği ortaya çıktı. Eş, dost, aile bireyleri, damat, gelin doldurmuşlar

11 ilde meydana gelen deprem felaketinde 42 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce vatandaş da yaralandı.

Tele1'de yer alan bilgilere göre, Deprem felaketinde AFAD geç kalındığı iddiasıyla eleştirilerin odağı oldu. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra çadır, barınma gibi yardımlarda da AFAD sınıfta kaldı. Bölgelere geç ulaştığı ve koordinasyon eksikliği nedeniyle tepki alan AFAD’daki atamalar dikkat çekti.

İŞTE ATAMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kız kardeşinin eşi Ahmet Nehar Poçan: AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü

2019'da Bakan Soylu'nun onayıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi'ne daire başkanı olarak atandığı ve Eylül 2022'de de Soylu tarafından vekaleten atandığı AFAD'a, Erdoğan tarafından ocak ayında asaleten atandı.

AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni Osman Altuğ: AFAD Adıyaman İl Müdürü

Süleyman Soylu'nun dünürü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in yeğeni Uğur Minder: AFAD Kastamonu İl Müdürü

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Minder Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yaparken AFAD'ın müdürlüğüne atandı.

SAY SAY BİTMEZ

Öte yandan AFAD il müdürleri arasında çok sayıda imam var. AFAD Ağrı İl Müdürü Necati Oruk imam hatip lisesinin ardından işletme okudu. AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, imam hatip lisesi mezunu, üniversite eğitimini kamu yönetimi dalında aldı. AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, imam hatip lisesi mezunu. Üniversitede iktisat okudu. Kaşkaş eski AKP Ferizli Belediye Başkanı olduğu biliniyor. Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş’ın da AKP Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı olduğu öğrenildi.