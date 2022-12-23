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Afganistan'da kadınlar Taliban'a karşı sokağa çıktı! Korkusuzca direniyorlar

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın kadınların üniversiteye gitmesini yasakladığı karara sert tepki geldi. Başkent Kabil’de düzenlenen protestoya polislerin müdahalesi sert oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:14
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Afganistan'da kadınlar Taliban'a karşı sokağa çıktı

Afganistan'da kadınlar Taliban'a karşı sokağa çıktı! Korkusuzca direniyorlar
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Afganistan’da Taliban yönetimi aldığı son kararla kadınların eğitim hakkını elinden aldı. Taliban yönetimi kadınların üniversiteye gidemeyeceğini açıkladı. Başkent Kabil’de kadınlar büyük tartışmalara neden olan kararı protesto etti. Polis güçleri, kadınları güç kullanarak dağıttı.

Eylemi düzenleyenlerin açıklamasına göre polis güçleri kadınlara şiddet kullanarak dağıttı ve bazı kadınları gözaltına aldı.

Taliban, Afganistan’da yönetimi ele geçirdikten sonra özellikle Batı ülkelerine sıcak mesajlar verse de kadınların haklarını yavaş yavaş elinden aldı. Taliban yönetimi aldığı kararlar ile kadınların kamusal alanlardaki varlığını elinden aldı. Taliban’ın aldığı kararlar özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından tepkiyle karşılandı. Ülke içinde de yönetime karşı tepkiler sürüyor.

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Cumali
23.12.2022 16:59
Buyurun, tarikat ehlini çok muteber cübbeli hocamızı 1 hafta şeriat diyarı Afganistan a hicret ettirelim. Sonra ne olacağına bakalım  
 
Yalçın Türk
23.12.2022 16:45
bakalım, nas var sana bana ne oluyor deyip, kadınlarımızın hakkını ne zaman gasp edecekler..  
 
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