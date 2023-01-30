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  • Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir vahşilik daha. Atatürk'ün kıymetini bil Türk kadını

Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir vahşilik daha. Atatürk'ün kıymetini bil Türk kadını

Taliban, özel üniversitelere talimat göndererek kadınların üniversite giriş sınavlarına kayıt yaptırmasının önüne geçti. Üniversite öğrencisi Fatima, yeni yasağı "rejimin başka bir vahşiliği" olarak yorumladı. Akademisyenler ise "Kararlardan rahatsızız" dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:05
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Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir vahşilik daha

Afganistan'da Taliban'dan kadınlara bir vahşilik daha. Atatürk'ün kıymetini bil Türk kadını
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Cumhuriyet'ten Derya Doğan'ın haberine göre; Afganistan'da yönetimi ele geçirdiği ağustos 2021'den bu yana, kız çocukları ve kadınları sosyal hayattan koparmaya yönelik çok sayıda yasak uygulayan Taliban rejimi, eğitim engeline yönelik yeni bir hamle yaptı. 20 Aralık 2022'de" ikinci bir emre kadar" kadınlara üniversitelerin kapısını kapatan rejim, önceki gün aldığı kararla, kadınların önümüzdeki ay yapılacak üniversite giriş sınavlarına alınmamasını istedi.

Yüksek Öğrenim Bakanlığı'ndan özel üniversitelere iletilen mektup, başkent Kabil de dahil olmak üzere Afganistan'ın kuzey vilayetlerindeki kurumlara gönderildi. Mektupta, kurallara uymayan kurumların yasal işlemle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Kararın hangi tarihe kadar geçerli olacağına ilişkin ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yeni yasağı "rejimin başka bir vahşi kararı" olarak yorumlayan üniversite öğrencisi Fatima, "Taliban'ın bu kararı hepimizin üzerinde çok kötü etki yarattı. Çok üzgünüz" dedi.

Yasaklar nedeniyle okuluna gidemeyen öğrencilerden biri olan ve eğitimine, evde kendi imkanlarıyla devam etmeye çalışan genç kadın, Afganistan'da yaşamak için umut kalmadığını söyledi ve "Hepimiz ülkemizi terk etmeye çalışıyoruz ancak ne yazık ki bize pasaport ve burs verilmiyor. Başka bir yol yok, ileride de ne olacağı da belli değil" diye konuştu.

Fatima, uluslararası toplumun ise kendilerine karşı "gerektiği gibi" hareket etmediğine dikkat çekerek şunları ekledi: "Günlük yaşam bizim için anlamsız hale geldi çünkü hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştiremiyoruz. Ancak yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"HİÇBİR ÖĞRENCİ, OKUL VE ÜNİVERSİTE HOCASI BU DURUMDAN HOŞNUT DEĞİL"

Ülkedeki bir devlet üniversitesinde görev yapan ancak güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir öğretim görevlisi de eğitim yasağına yönelik kararları "Hiçbir öğrenci, okul ve üniversite hocası bu durumdan hoşnut değil" sözleriyle değerlendirdi. Afganistan halkının adalete erişiminin yolunun kalmadığını ve yasaklara karşı düzenlenen protestoların engellendiğini belirten eğitmen, "Çünkü halkın üzerinde şimdi daha fazla kısıtlama var" dedi. Ülkedeki kız çocukların psikolojik sorunlar yaşadığına da dikkat çekerek "Evde ders çalışmaları için cesaretlendiriyoruz. Ancak herkesin çevrimiçi dersleri takip etmek için internet ve elektriğe erişememesi nedeniyle kızların büyük çoğunluğu eğitimini bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Devlet üniversitesinde çalışan bir diğer akademisyen ise Taliban'ın, yönetimi ele geçirdiği günden bu yana aldığı kararları hatırlatarak şöyle konuştu: "Okullar, üniversiteler yasaklandı, pasaport almak ve güncellemek yasaklandı, herhangi bir nedenle ülke dışına çıkmak yasaklandı. İşsizlik ve yoksulluğun en yüksek seviyede olduğu bir dönemde kadın çalışanların bir anda evlerinin dışında çalışması yasaklandı. Şimdi Taliban'ın, kadın öğrencilerin üniversite sınavına girmesini yasaklaması artık şaşırtıcı bir karar değil çünkü Afganlar, rejimin dar kafalılığını geçmişten biliyorlar."

Taliban'ın yönetim şeklinin, yakında tüm halkın rejimin karşısında durmasına neden olacağını söyleyen akademisyen, şunları ekledi: "Taliban, bu toprakların, imparatorlukların mezarlığı olduğunu fark etmeli. Bu kez topraklarımız, ABD tarafından iktidara getirilen rejim için bir mezarlık olacaktır."

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Cem
30.01.2023 17:43
Toplumlar hakedildikleri gibi yönetilir.Ataturkun dusunce yapisi deger disi kaldi artik.Turk kadininin onemli bolumu malesef bunun gibi yonetimi istiyor.Yasasin laik turk kadini  
 
TALİBAN TERORİST LER AFGANİSTAN ELE GEÇİRMİŞ
30.01.2023 17:27
(AFGANİSTANI TALİBAN TERÖRİSLER)KADINLARI ÇOÇUKLARI ESİR ALMIŞ KADINLARI ÇOÇUKLARI TALIBAN TERÖRİSTLER NE AMACLA KULLANIYORLAR?  
 
ALÇAKLIGINI YANLIZ CA KADINLARIN VE MASUM ÇOÇUKLARIN ÜZERİNDE HAYATLARINA ŞİDDETLE YAKLAŞAN TERÖRİST TALİBAN
30.01.2023 17:23
İNSANLIKTAN UZAK TERÖRİST TALİBAN İNSANLIGA HIZMET ETMEYEN INSAN HAKLARINI VE ÖZGÜRLÜKLERİNE KADIN VE ÇOÇUKLARI EĞİTİMLERINİ ELINDEN ALAN TERÖRİST TALİBAN  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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