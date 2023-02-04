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Canlı yayında diplomasını yırtan profesör tutuklandı. Afganistan'da kadınlara üniversite yasağına tepki göstermişti

Afganistan’daki Taliban yönetiminin kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan kararını canlı yayında diplomasını yırtarak tepki gösteren Prof. İsmail Mashal tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:00
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Kadınların üniversite yasağına profesör diplomasını yırtarak tepki gösterdi. Tutuklandı

Canlı yayında diplomasını yırtan profesör tutuklandı. Afganistan'da kadınlara üniversite yasağına tepki göstermişti
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Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden görevli Profesör İsmail Mashal Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.

Afgan profesörün canlı yayın sırasında protesto amaçlı ağlayarak diplomasını yırttığı anlar ülke ve dünya çapında gündem oldu.

Taliban yönetimi kadınların eğitim hakkını savunmak için diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal'ı tutukladı.

NE OLDU?

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kadın öğrencilerin eğitimine ara verildiğini duyurmuştu. Söz konusu karar dünya çapında birçok ülkeden yoğun tepki almıştı.

Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştiren Profesör, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok. Eğer kız kardeşim ve annem öğrenim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diye konuşmuştu.

Öte yandan Taliban sözcüsü, kızının Katar’da üniversite okuduğunu söylemişti. Taliban sözcüsünün itirafı Afganistan yönetiminin iki yüzlü tavrını ortaya koydu.

 

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Ergül
4.02.2023 10:14
Bu zeka yoksunu insanlar kadınların okumasını yasaklıyor aynı zamanda erkek doktora gitmesinde yasaklıyor kadın doktorlar uzaydanmı gelecek. !!!  
 
Canlı örnek
4.02.2023 10:12
Kadın... Kız çocuk... Ayrımı yapmadan Afganistan'a iyi Müslümanlık getirmiş bu tür yönetimi isteyenler yandım Allah diyor  
 
Zeki
4.02.2023 10:06
Ataturk olmasaydi bunlardan farkimiz olmayacakti. Bu Cumhuriyet dusmanlarininalacaksin Yemen e Afganjstana Sudan a , Nijerya ya salliyacaksin. Ozledikleri ortamda yasasinlar diye.  
 
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