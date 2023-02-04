Canlı yayında diplomasını yırtan profesör tutuklandı. Afganistan'da kadınlara üniversite yasağına tepki göstermişti

Afganistan'ın Kabil Üniversitesi'nden görevli Profesör İsmail Mashal Afgan kadınlara yönelik üniversite yasağını protesto etmek için canlı yayında diplomalarını yırttı.

Afgan profesörün canlı yayın sırasında protesto amaçlı ağlayarak diplomasını yırttığı anlar ülke ve dünya çapında gündem oldu.

Taliban yönetimi kadınların eğitim hakkını savunmak için diplomalarını yırtan Prof. Dr. İsmail Mashal'ı tutukladı.

NE OLDU?

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kadın öğrencilerin eğitimine ara verildiğini duyurmuştu. Söz konusu karar dünya çapında birçok ülkeden yoğun tepki almıştı.

Taliban yönetiminin kadınlara üniversite eğitimi yasağı getirmesini canlı yayında eleştiren Profesör, "Bugünden itibaren bu diplomalara ihtiyacım yok, çünkü bu ülkede eğitime yer yok. Eğer kız kardeşim ve annem öğrenim alamayacaksa ben de bu eğitimi kabul etmiyorum" diye konuşmuştu.

Öte yandan Taliban sözcüsü, kızının Katar’da üniversite okuduğunu söylemişti. Taliban sözcüsünün itirafı Afganistan yönetiminin iki yüzlü tavrını ortaya koydu.