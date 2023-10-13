Savaşı Ümit Özdağ başlatmış. İHH başkanı İsrail HAMAS savaşında büyük resmi gördü

İsrail ile HAMAS arasındaki savaş şiddetlenirken İHH Başkanı Bülent Yıldırım savaşı Ümit Özdağ’ın başlattığını savundu. Özdağ'dan cevap gecikmedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Savaşı Ümit Özdağ başlatmış. İHH başkanı İsrail HAMAS savaşında büyük resmi gördü

HAMAS militanlarının İsrail tarafına saldırıları sonucu başlayan ve giderek şiddetlenen savaşta iki taraf da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım da Filistin’de yaşanan son gelişmelerle ilgili basın açıklaması yaparken skandal ifadelere yer verdi.

SAVAŞI ÜMİT ÖZDAĞ BAŞLATMIŞ

Yıldırım, savaşın başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada Ümit Özdağ’ı sorumlu tutarak savaşı başlatan kişi olarak gösterdi.

Yıldırım, 'Dünya sessiz, Müslümanlar esirlere öyle güzel davranıyorlar ki. İsrail artık Allah'ın izniyle gidiyor. Cuma günü Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kılacağız. Cumartesi günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş yapacağız. Bugün bütün siyasi partilerin, STK'ların bir ve beraber olduğu bir gündür. Her yerde araba konvoyları yapacağız. Yine cumartesi günü büyük bir miting düzenlenecek. Böylece iki yere mesaj vereceğiz biri İsrail diğer ise içimizdeki İsrail severlere.

Şimdi buradan açıkça söylüyorum İsraillerin saldıracağının en önemli göstergesi Ümit Özdağ'ın son 4-5 ayda hızlı bir şekilde Türkiye'de Arap düşmanlığını yaygınlaştırmasıdır. Ümit Özdağ'ın İsrail ile olan ilişkisini biliyorsunuz. Önce dünya kamuoyunu hazırlamak istediler. Bizde ne Kürt ne Arap ne de Türk düşmanlığı olur. Bizde sadece zalimlere karşı düşmanlık olur' ifadelerini kullandı.

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ÜMİT ÖZDAĞ CEVAP VERDİ

Yıldırım’ın bu ifadeleri karşısında ise Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden cevap verdi. Özdağ verdiği cevapta;

‘‘İHH Başkanı Yıldırım, “Şimdi buradan açıkça söylüyorum İsraillerin saldıracağının en önemli göstergesi Ümit Özdağ’ın son 4-5 ayda hızlı bir şekilde Türkiye’de Arap düşmanlığını yaygınlaştırmasıdır” demiş. Ümit Özdağ, 2011’den buyana Suriye iç savaşının Türkiye’ye vereceği zararlar konusunda Türkiye’yi uyarıyor. 2015’den buyana ise sığınmacıların vatanlarına dönmesini savunuyorum. 2021’den buyana Zafer Partisi Genel Başkanı olarak Anadolu Kalesi projesi çerçevesinde 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri dönüşünü savunuyorum ve savunacağım. Özetle Yıldırımın açıklaması her anlamda salakça. İsrailliler saldırmadı, savaşı Hamas başlattı. Bu durumda benim Hamas ile ilişkilerinin daha iyi demek ki. Yıldırım’ı kendi entelektüel geriliği ile baş başa bırakabiliriz. Ama meselenin bir başka boyutu var. Yıldırım 2010’da Dışişleri Bakanlığı tarafından Kızılay’ın da katıldığı toplantıda açıkça Marmara vapuru ile Gazze’ye yola çıkmaması konusunda uyarıldığı, 2009’da Gazze’ye tarihin en büyük Yardım konvoyunu (147 tır) götüren Kızılay Başkanı Tekin Küçükali, “Bırakın Kızılay bu konuyu güven içinde halletsin” demesine rağmen gitme diyen Türk devletini dinlemeyerek bir çok insanı ölüme sürüklemiştir. Çok detay var ama kestirmeden gidelim. IHH Başkanı Yıldırım konuşunca Almanya konuşmuş demektir’’ ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN İHH’YI ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yardım götüren İHH İnsanı Yardım Vakfı'nın gemisine İsrail askerlerinin yaptığı baskında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının ölümünün ardından İsrail'le gerçekleştirilen mutabakata yönelik eleştirilere, "Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz? Edebi adabı içinde yaptık yapıyoruz" sözleriyle yanıt vermiş, isim vermeden İHH Derneğini eleştirmişti.

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