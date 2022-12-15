Afyonkarahisar Hocalar SYDV personel alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan bilgilere göre, Afyonkarahisar Hocalar Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak ya da tecilli olmak

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

8. Dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

9. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.



ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan tarihi itibariyle son 6 aydır Hocalar İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (Nüfus Müdürlüğünden alınacak evrakla belgelendirmek),

2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

3. Saha ve ekip çalışmasına elverişli olmak,

4. Devlet vakar ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak

5. Vakfın amacına yönelik Yaşlılara, Engellilere, Gençlere ve Çocuklara uygulayacağı Sosyal Hizmet Projeleri ile ilgili (sosyal, kültürel, sportif faaliyetler) sertifika, iş deneyimi vb. belgeler ile Muhasebe Bilgisine sahip adayların başvuruları mülakat aşamasındaki değerlendirmede ayrıca dikkate alınacaktır.

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engel bulunmamak,