Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje girip, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir yolu Çayırbağ beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ü.M. (35) idaresindeki 03 YA 891 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girip ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ü.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.