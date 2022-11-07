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Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 04:33
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Afyonkarahisar’da trafik kazası. 2 ölü, 5 yaralı

Traktör, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı
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Kaza, Bolvadin-Çobanlar ilçesi kara yolu, Mescit Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C. idaresindeki 03 ED 267 plakalı traktör, tali yoldan çıktığı esnada İ.O. İdaresindeki 46 D 1776 plakalı hafif ticari araca çarptı. 

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç M.T., yönetimindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarpıp, ardından tarlaya girdi. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler İ.O. ve eşi H.O.’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan A.N.U., H.U., M.T., M.S.T. ve A.C., kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılarak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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