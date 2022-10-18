Galatasaray'ın eski yıldızı felç oldu. Belinden aşağısını artık kullanamayacak

NBA'de draft edilmeyince Galatasaray'a imza atan Amerikalı pivot Patric Young geçtiğimiz aylarda trafik kazası geçirdi. 30 yaşındaki tecrübeli isim kaza nedeniyle felç oldu.

Eski profesyonel basketbolcu katıldığı bir programda yaşadıklarını anlattı. News4jax'a konuşan Patric Young, "Açıkçası, felç kaldığınız ve tekrar yürüme şansınızın düşük olduğu haberini almak zor. Ancak hala bir şans var.

Durumu olduğu gibi kabullendim ve Patric Young’ı Patric Young yapan mental ve duygusal tüm parçaların hala burada olduğu gerçeğini idrak ettim. Fiziksel olarak biraz engelim olsa da hiçbir şey beni iyi bir baba, eş ve insan olmaktan, ayrıca beni buraya getiren, fiziksel yeteneğimle alakası olmayan şeylerden alıkoyamaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2014-15 sezonunda oynadıktan sonra Olympiakos'a imza atan Young, "Olayları kontrol edemeyiz fakat onlara olan yaklaşımımızı ve bakışımızı kontrol edebiliriz. Fiziksel olarak yardım istemenin sorun olmadığını anladım. İstediği şeylerin çoğunu kendi başına yapabilen bağımsız ve güçlü bir adamdım. Ancak şimdi çok daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğum bir noktadayım ve bu sorun değil. Bu beni daha az erkek ya da daha az insan yapmıyor. Özünde diğer insanların hizmet etmesine ve benim diğer insanlardan sevgiyle hizmet almama fırsat tanıyor." şeklinde konuştu.