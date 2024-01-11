Ağaç Kavunu ne işe yarar

Ağaç kavunu, kokusuyla büyüleyen, faydalarıyla şaşırtan bir meyve

Ağaç kavunu, turunçgiller ailesinden gelen ve ülkemizde de yetişen bir meyvedir. Adını ağaçta büyümesi ve kavuna benzemesinden alan ağaç kavunu, hem tadı hem de kokusuyla dikkat çeker. Ağaç kavunu, aynı zamanda şadok ve pomelo olarak da bilinir. Ağaç kavunu, olgunlaştığında kendiliğinden yere düşer ve 1-4,5 kilo arasında değişen ağırlıklara sahiptir. Ağaç kavunu, yalnızca meyvesiyle değil, kabuğu ve yaprağıyla da pek çok sağlık yararı sunar.

AĞAÇ KAVUNUNUN FAYDALARI:

Ağaç kavunu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için gerekli olan birçok işlevi destekler. Ağaç kavununun faydalarını şöyle sıralayabiliriz: Ağaç kavunu, antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı, grip, bronşit, nefes darlığı gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Ağaç kavunu, kolesterol ve doymuş yağ içermez ve çözünebilir lif içeriğiyle kötü kolesterolü (LDL) düşürerek kalp ve damar sağlığını korur. Ağaç kavunu, glisemik indeksi (kan şekerini yükseltme değeri) düşük bir meyvedir. Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminde yavaş yıkılır ve kan şekeri hızla yükselmez. Ağaç kavunu, lifli bir meyve olarak bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler.

Ağaç kavunu, posa zengini bir meyve olarak kalın bağırsak florasını olumlu etkiler ve rektum kanseri riskini azaltır. Ağaç kavunu, fazla kalori içermez ve midede uzun süre kalır. Ağaç kavunu, B vitamini kaynağı olarak sinir sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Hafıza, öğrenme, konsantrasyon, ağrı duyarlılığı ve uyku düzeni üzerinde olumlu etkileri vardır. Ağaç kavunu, demir minerali kaynağı olarak hemoglobin üretimine katkıda bulunur. Hemoglobin, kanda oksijeni taşıyan bir maddedir. Demir eksikliği anemisi riskini azaltmak için ağaç kavunu tüketmek faydalıdır.

AĞAÇ KAVUNUNUN YETİŞTİRİLMESİ, BULUNMASI VE TÜKETİLMESİ:

Ağaç kavunu, dünyada en çok Hindistan, Orta ve Güney Amerika’da yetişir. Ülkemizde ise Akdeniz, Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülür. Ağaç kavunu, geç meyve veren bir ağaçtır. Bir ağaç kavunu ağacından meyve alabilmek için en az 3 yıl beklemek gerekir. Ağaç kavunu, adını duyurmaya başladığından beri büyük marketlerde, manavlarda ve semt pazarlarında satılmaya başlanmıştır. Ağaç kavunu, hem meyvesi hem de kabuğuyla tüketilebilir. Meyvesi, limon gibi sıkılarak suyu içilebilir veya dilimlenerek yenilebilir. Kabuğu, ağız kokusunu gidermek ve diş etlerini güçlendirmek için çiğnenebilir. Ayrıca kabuğu kaynatılarak evin havasını ferahlatmak için kullanılabilir. Ağaç kavununun yaprağı da koklanarak baş ağrısına iyi gelir. Ağaç kavunu, C vitamini içeren salatalarla birlikte yenildiğinde demir emilimi artar. Ağaç kavunu, acı pul biber, zerdeçal ve karabiber gibi baharatlarla birlikte tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır. Tam tahıllarla birlikte yenildiğinde hem protein kalitesi hem de metabolizma hızı artar.

AĞAÇ KAVUNUNUN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ:

Ağaç kavunu, faydalı bir meyve olmasına rağmen, bazı durumlarda zararlı olabilir. Ağaç kavununun zararları ve yan etkileri şunlardır: Ağaç kavunu, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ağaç kavunu alerjisi olan kişilerde kaşıntı, kızarıklık, şişlik, nefes darlığı, boğazda yanma gibi belirtiler görülebilir. Ağaç kavunu alerjisi olan kişiler ağaç kavunu tüketmemelidir. Ağaç kavunu, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Ağaç kavunu, kanın pıhtılaşmasını önleyen bir madde olan kumarin içerir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler ağaç kavunu tüketirlerse kanama riski artabilir. Ağaç kavunu, kan şekerini düşürebilir. Ağaç kavunu, glisemik indeksi düşük bir meyvedir ve kan şekerini yavaş yükseltir. Şeker hastalığı olan kişiler ağaç kavunu tüketirlerse kan şekerleri çok düşebilir. Ağaç kavunu, mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Ağaç kavunu, lifli bir meyvedir ve sindirim sisteminde yavaş yıkılır. Aşırı miktarda ağaç kavunu tüketen kişilerde gaz, şişkinlik, karın ağrısı, ishal gibi mide rahatsızlığı görülür.