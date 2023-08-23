Ağaca dayanma kurur insana dayanma ölür atasözünün anlamı nedir?

Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür atasözünün anlamı: Başkalarından gelecek yardım, destek sürekli değildir.

Hiçbir destek sürekli olmaz. Bunun için insan yapacağı işte başkalarının desteklemesine güvenmemeli, yalnız kendi gücüne dayanmalıdır.

İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler, yardımcı olurlar. Fakat her destek ve yardım sürekli olmaz. O hâlde insan, yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil, öncelikle kendi gücüne, bilgi ve becerisine dayanmalı ve güvenmelidir.