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Depremde ağır hasar alan binada mahsur kalan obezite hastası kurtarıldı

Osmaniye'de deprem sonrası ağır hasar oluşan 10 katlı apartmanın 6. katında mahsur kalan obezite hastası kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:17
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Ağır hasarlı binada mahsur kalan obezite hastası kurtarıldı

Depremde ağır hasar alan binada mahsur kalan obezite hastası kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda yapıda yıkım ve ağır hasar oluştu.

Şehirdeki depremlerin ardından Ali Haktan Apartmanı'nda ağır hasar oluştu. 10 katlı apartmanın 6. katında yaşayan 65 yaşındaki Mediha Sözer, dairesinde mahsur kaldı. 

İKİ GÜNDÜR MAHSUR DURUMDAYDI

İki gündür evinde mahsur kalan obezite hastası kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Annesinin iki gündür mahsur kaldığını ifade eden oğlu Reşit Sözen, "Annem 6. katta mahsur kalmıştı.

Manisa ekibinin gelmesiyle oradan çıkarıldı. Çok şükür sağlık durumu iyi. Obezite hastası ama kilosu çok fazla değil. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Allah razı olsun" dedi. (İHA)

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