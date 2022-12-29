Rıdvan Dilmen'den olay sözler. Ağır suçlamalarda bulundu

Dilmen, şunları söyledi:

"Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi.

Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da.

Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün.

Dünyanın hiçbir liginde hakemler bu kadar lige etki etmez. Geçen sezon Trabzonspor açık ara şampiyon oldu mesela ama Abdullah Avcı ve oyunculardan daha çok şampiyonluğu savunan insanlar var. 'Trabzonspor'u ben şampiyon' yaptım diye gezinen insanlar."