Resmen kışa hazırlık otu. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Resmen kışa hazırlık otu olarak değerlendirilen zendeçap otu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Resmen kışa hazırlık otu. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Resmen kışa hazırlık otu olarak değerlendirilen zendeçap otu, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle biliniyor.

AYRICA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN...

İşte bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler...

-Portakal

- Ispanak

-Balık

-Maydanoz

-Yumurta

-Badem

-Ceviz

-Yoğurt

ZERDEÇAP OTU NEDİR?

Zencefilgiller familyasından; anavatanı Doğu Hindistan olan çok yıllık bir bitkidir.
Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renktedir. Safranı andıran boyalı bir madde çıkarılır. Baharat olarak kullanılır.

ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçap sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz.

Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz.

Zerdeçapı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir.

Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir.

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