Ağlanacak halimize sabaha kadar güldürecek karikatür. Emre Ulaş zavallı emeklileri çizdi

Mizahın ustası Emre Ulaş, emekli maaşlarına yapılan zamların enflasyon karşısında erimesiyle emeklilerin içinde bulunduğu içler acısı hali çizdi.

Ağlanacak halimize sabaha kadar güldürecek karikatür. Emre Ulaş zavallı emeklileri çizdi

Karikatürist Emre Ulaş, Bağ-Kur, SSK'lıların ve memur emeklilerinin maaşlarına gelen zammın enflasyon karşısında eriyerek alım gücüne etki etmediğini çizdi.

İşte o karikatür:

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SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.

En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİ MAAŞI BARINMAYA VE BESLENMEYE YETMİYOR

Açlık sınırı 12 bin 198 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 TL’ye yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 77 olarak hesaplandı.

Ancak, ne emekliye ne de asgari ücretli işçilere bu oranda bir zam yapılmadı.

Emekliler, kira fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesiyle ve her geçen gün gıda enflasyonunun da artmasıyla maaşlarının temel ihtiyaçlar için bile yetmediğini söylüyor.

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