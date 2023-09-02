Pazartesiye kadar acı acı güldürecek karikatür. Emre Ulaş çizdi

Mizahın ve gülmecenin dahisi Emre Ulaş Türkiye’nin boğuştuğu ekonomik krizle ilgili hem güldürecek hem de düşündürecek esprili bir karikatür çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR:

Karikatürde kendi kendine konuşan bir vatandaşın şu cümleleri yer alıyor:

Bu zengin memleketi fakirleştiren iktidardakiler mal varlıklarını açıklasınlar kardeşim!...

Ben de mal varlığımı açıklayacağım ama yasalar izin vermiyor.

Hangi yasalar mal beyanı yasası mı?

Yok canım teşhircilikle ilgili yasalar.

Yani, vatandaşın bedeninden başka bir mal varlığı yok.

KRİZ GİTTİKÇE DERİNLEŞİYOR

Ülkemizdeki ekonomik krizin etkileri devam ediyor. Derinleşen krizde 1 ABD Doları 26.69 Türk Lirası’na denk geliyor. Euro ve dolar karşısında TL tüm değerini kaybediyor.

Alım gücü düşen vatandaşın beli daha da bükülmeye çalışılıyor. Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı ve yoksulluk sınırı artmaya devam ediyor. Açlık sınırı ağustos ayında 12 bin 198 liraya yükselirken yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 lira oldu. Zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek artıyor.

Öte yandan çift maaş alan AKP’li yöneticiler gündemden düşmüyor.

Muhalefet temsilcileri ve vatandaşlar da iktidardakilerin mal varlığını açıklamalarını her gün dile getiriyor.

Bu açıdan Ulaş’ın karikatürü Türkiye’deki vatandaşın durumunu gözler önüne seriyor.