'Ah be Zehra' diyerek anlattı Zehra Güneş'e ne olduğunu tek tek sıraladı: Poz poz fotoğrafları erkek arkadaşları

Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan VakıfBank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş'in adı bu kez de sakatlık haberleriyle gündemde.

Zehra Güneş, takımının son lig maçında da forma giymedi.

Milli voleybolcudaki düşüş dikkat çekerken, VakıfBank'ın gelecek sezon için Çinli Yuan Xinyue'i transfer edeceği iddia edildi.

Gazeteci Engin Aksöz, Bursada Bugün'de çıkan yazısında Zehra Güneş'e çok önemli uyarılarda bulundu.

VakıfBank'ın Zehra Güneş'ten kolay kolay vazgeçebileceğini sanmadığını belirter Aksöz, "Diğer taraftan da bir an için de gerçek olduğunu düşünerek; olaya farklı bir senaryo ile yaklaşıyorum. Zehra son iki sezondur ivmelenen performansıyla değil, maalesef ağına düştüğü magazin basınındaki poz poz fotoğraflarıyla gündemde" dedi ve şöyle devam etti:

Zehra'nın kombini;

Zehra'nın bikinisi;

Zehra'nın minisi;

Zehra'nın erkek arkadaşları derken;

Kızcağız dolce vita (tatlı hayat) yaşamaktan; kendisini 'Zehra' yapan voleybolu unutuverdi.

4,5 milyon dolarlık servetini yönlendirebilmek için kendisine yatırım danışmanı tutan birisi; gerçek mesleğine ne kadar özen gösterebilir ki?

24 yaşında resmen tükenmişlik sendromu yaşamaya başladı!

Ah be Zehra;

Gençsin, güzelsin, çok yeteneklisin;

Biraz özel yaşamında frene basıp, mesleğine odaklansan fena mı olurdu?

Magazin basını sansasyonel haberlerden beslenir...

Yemlediği avını pençesine de alınca da peşini bir daha bırakmaz.

Şimdi tam bu noktadasın...

Dikkat ettin mi kimse şu aralar oyununla, performansını konuşmuyor;

Nereye gitmiş kiminle çıkmış, tatili için hangi ülkeleri tercih etmiş ilgi noktan buraları oldu.

Voleybolla başlayıp; başka mecralara savruluyor olmak; senin gibi birisine hiç yakışmıyor.

Sayamadım ama; erkek arkadaş değiştirmede neredeyse çift haneli istatistiklere (!) ulaşmana az kaldı rekor kıracaksın!

Kulağını çekerek, 'sen ne yapıyorsun böyle, toparla kendini' diyen birileri yok mudur çevrende?

Annen, baban, kardeşlerin, yakınların mutlaka üzülüyordur.

Sen skandal haber yakalayacağım diye sabahlara kadar mekan mekan dolaşan paparazilerin değil; bu ülkenin gurur duyduğu bir voleybolcusun Zehra;

85 milyonluk ülkeyi yaz aylarında ekran başına kilitleyip, sevincinden ağlatan o tarihi başarıların en önemli figürlerinden birisisin.

Sıfatın gibi yakana yapışan 'Türk duvarısın', geçilmez bir bent gibisin...

En önemlisi salonlarda maç bitimi kendilerini 'Zehra abla' diye yırtarak imza isteyen yeni jenerasyonun rol modeli ve ikonusun.

Sen başka yerlere değil, salonlara çekilmiş filelere aitsin.

Senin de rol modelin aynı pozisyonun oyuncusu Eda Erdem Dündar ablandır.

Hanım, hanımcık, dedikodusuz, hiç magazinleşmeden sevgili eşiyle 40 yaşına kadar getirdi kariyerini...

Şimdi de Fenerbahçe Ülker Stadı'na '8 Mart Dünya Kadınlar Günü''nde heykeli dikiliyor.

Senin ideallerinde Eda ablan gibi olmalı Zehra;

Titre ve kendine gel!

Birazcık silkinmiş olsan; yerine başka birisini düşünen kulübün utanıp, geri adım atar.

Sen filelerin emekçisisin,

Sen voleybolcusun;

Sen bu ülkenin salon sporlarında çok önemli bir değerisin;

Ama maalesef kendinin farkında bile değilsin !

Yeniden seni şöhret yapan işine dön;

Yaşanmışlıklarını tatlı bir anı olarak mazide bırakarak, kariyerine bembeyaz yeni bir sayfa aç...

Çinli'de kim oluyor ki; sen dururken!