VakıfBank'ın ve Milli Takım'ın yıldızı Zehra Güneş'ten kötü haber geldi.

Zehra Güneş'in omzundan sakat olduğu, buna rağmen son maçlarda oynadığı belirtildi.

Ancak tedavi sürecinde dinlendirilmesi gerektiği belirtilen Zehra Güneş'in VakıfBank'ın yarın oynayacağı Fenerbahçe Opet maçında forma giyemeyebileceği öğrenildi.

Voleybolmagazin'deki haberde "Zehra Güneş’in kendini riske atmaması açısından dinlendirilmesine ihtiyaç olduğu yönünden görüşler olsa da Zehra Güneş’in 3 Mart Pazar günü ligde oynayacakları zorlu Fenerbahçe Opet maçında sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu" ifadeleri kullanıldı.